Поиск

Лавров сомневается, что РФ сможет о чем-то договориться с нынешними лидерами Европы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия открыта к диалогу с нынешними европейскими лидерами, но понимает, что договориться о чем-либо, скорее всего, не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Министр добавил: "Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию, а если есть интерес серьезный, надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений".


МИД РФ Сергей Лавров Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

"Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

 "Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });