Лавров сомневается, что РФ сможет о чем-то договориться с нынешними лидерами Европы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия открыта к диалогу с нынешними европейскими лидерами, но понимает, что договориться о чем-либо, скорее всего, не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то хочет разговаривать, никогда мы не откажемся, даже прекрасно понимая, сделаю такую оговорку, что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Министр добавил: "Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию, а если есть интерес серьезный, надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений".



