Лавров предостерег от провокаций в отношении Калининградской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Любые провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Из этой же серии угрозы в отношении Калининградской области. Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, что это будет самоубийство для тех, кто затеет подобные провокации", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.