Глава МИД РФ сказал о хороших планах по сотрудничеству с Тегераном в торговле и инвестициях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия не видит препятствий для развития торгового и инвестиционного сотрудничества с Ираном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы же торгуем с вами, вы и мы. Как мы решим, так и будет торговля развиваться", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

Он подчеркнул, что "у России есть хорошие планы с Исламской республикой Иран не только в торговле, но и в инвестиционной сфере".

"Атомная станция "Бушер" активно расширяется, идет проработка важнейшего отрезка международного транспортного коридора "Север-Юг" между Россией, Азербайджаном и Ираном. Многие другие проекты находятся в проработке, и я не вижу каких-либо причин, по которым мы или иранские друзья должны эти проекты останавливать", - заявил Лавров.


