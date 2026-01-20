Поиск

Лавров обещает "достойный" ответ на возможное изъятие в Копенгагене земельных участков дипмиссии РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Москва "достойно" ответит на возможное изъятие участков земли, на которых расположено посольство РФ в Копенгагене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы на это достойно ответим", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Министр выразил мнение, что таким образом у датских властей не получится "создать прецедент, который затронет многие другие ситуации".

Об угрозах изъятия земли со стороны властей Копенгагена ранее заявили в российской дипмиссии.

Копенгаген Сергей Лавров МИД РФ
