Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о дополнительных мерах защиты приграничных территорий от беспилотников ВСУ.

"Поставлена задача - установить искусственные заграждения, направленные на борьбу с беспилотниками, работающими на оптоволокне. На сегодня в местах пролетов вражеских БПЛА уже установлено 14 км таких заграждений. Задача - до конца недели смонтировать еще 5 км", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его данным, до конца следующей недели протяженность заграждений в приграничных округах должна составить 23 км.