В Белгороде и окрестностях пообещали наладить подвоз воды на случай энергосбоев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об организации подвоза воды для жителей Белгорода и Белгородского района на случай энергосбоев.

"Сегодня опубликую карточки с графиком подвоза воды в Белгородской агломерации - Белгород и Белгородский район. 15 точек - город Белгород, 21 точка - Белгородский район. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы быть готовыми к самым сложным ситуациям, к случаям отсутствия электроэнергии и отсутствия подачи воды, в первую очередь в многоэтажные дома", - написал он в Telegram.

Вода будет подвозиться через четыре часа после аварии, с 8 утра до 8 вечера.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
