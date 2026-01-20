Поиск

Проект о специальном госконтроле за майнингом цифровой валюты прошел I чтение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет специальный порядок контроля за майнингом цифровой валюты с разграничением полномочий Федеральной налоговой службы (ФНС) и Минфина. Майнинг и оборот цифровой валюты выводятся из-под действия общего закона о государственном и муниципальном контроле.

Законопроект (№ 967686-8) в июле 2025 г. внес в парламент депутат Андрей Луговой, в декабре прошлого года документ получил положительное заключение правительства.

Документ предлагает исключить из предмета регулирования закона о государственном контроле и муниципальном контроле (N248-ФЗ) правоотношения, возникающие в сфере майнинга и оборота цифровой валюты, установив для них специальный режим надзора.

Одновременно законопроектом предусматривается, что контроль за соблюдением требований к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, деятельности майнинг-пулов и операторов майнинговой инфраструктуры будет осуществляться ФНС, но в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере финансовых рынков. Таким образом, Минфин наделяется полномочиями по определению порядка осуществления такого контроля (надзора).

В настоящее время контроль за соблюдением требований к майнингу цифровой валюты, в том числе требований о предоставлении информации о получении цифровой валюты и адресах-идентификаторах, осуществляет ФНС в рамках общего закона о государственном контроле.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем отзыве на законопроект отмечал, что предлагаемые изменения позволят более эффективно осуществлять контрольные мероприятия в сфере майнинга цифровой валюты, но указал на необходимость при дальнейшей доработке законопроекта предусмотреть положения, гарантирующие защиту прав и законных интересов лиц, подпадающих под действие закона о цифровых финансовых активах.

Правительство РФ, Банк России и комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержали законопроект.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Срок представления поправок ко второму чтению - до 19 февраля.

ФНС Госдума Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заграждения против БПЛА устанавливают в белгородском приграничье

Дума приняла в I чтении проект об усилении трудовых гарантий для участников СВО

Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

 Законопроект о полном госфинансировании производства мультфильмов принят в I чтении

Мишустин заявил, что РФ перенаправила значительную часть экспорта энергоносителей на фоне санкций

Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

 Лавров назвал взаимовыгодной договоренность венгерской MOL и "Газпром нефти" по NIS

"Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

 "Роскосмос" сообщил об отсутствии угрозы для космонавтов на фоне магнитной бури

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });