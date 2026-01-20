Проект о специальном госконтроле за майнингом цифровой валюты прошел I чтение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет специальный порядок контроля за майнингом цифровой валюты с разграничением полномочий Федеральной налоговой службы (ФНС) и Минфина. Майнинг и оборот цифровой валюты выводятся из-под действия общего закона о государственном и муниципальном контроле.

Законопроект (№ 967686-8) в июле 2025 г. внес в парламент депутат Андрей Луговой, в декабре прошлого года документ получил положительное заключение правительства.

Документ предлагает исключить из предмета регулирования закона о государственном контроле и муниципальном контроле (N248-ФЗ) правоотношения, возникающие в сфере майнинга и оборота цифровой валюты, установив для них специальный режим надзора.

Одновременно законопроектом предусматривается, что контроль за соблюдением требований к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, деятельности майнинг-пулов и операторов майнинговой инфраструктуры будет осуществляться ФНС, но в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере финансовых рынков. Таким образом, Минфин наделяется полномочиями по определению порядка осуществления такого контроля (надзора).

В настоящее время контроль за соблюдением требований к майнингу цифровой валюты, в том числе требований о предоставлении информации о получении цифровой валюты и адресах-идентификаторах, осуществляет ФНС в рамках общего закона о государственном контроле.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем отзыве на законопроект отмечал, что предлагаемые изменения позволят более эффективно осуществлять контрольные мероприятия в сфере майнинга цифровой валюты, но указал на необходимость при дальнейшей доработке законопроекта предусмотреть положения, гарантирующие защиту прав и законных интересов лиц, подпадающих под действие закона о цифровых финансовых активах.

Правительство РФ, Банк России и комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержали законопроект.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Срок представления поправок ко второму чтению - до 19 февраля.