Законопроект о порядке остановки автомобилей таможенниками принят в I чтении

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1103301-8, который уточняет порядок остановки автомобилей таможенными органами и обращения невостребованных транспортных средств и товаров в федеральную собственность.

Правительство внесло его в парламент в декабре 2025 года.

Законопроект уточняет взаимодействие таможенных органов с другими федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда при проведении таможенного контроля выявляются признаки нарушений законодательства, не относящихся к компетенции таможенных органов. Как говорил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, в таких ситуациях таможенные органы будут передавать информацию в профильное ведомство - в частности, Роспотребнадзор или Россельхознадзор - и возвращать транспортное средство или товары владельцу либо его уполномоченному представителю.

Одновременно законопроект исключает из закона положение о полномочиях органов внутренних дел по остановке транспортных средств в интересах таможенных органов. По словам Сазанова, речь идет об устранении дублирования, поскольку соответствующее взаимодействие уже урегулировано межведомственными соглашениями ФТС и МВД, никаких новых функций или дополнительных полномочий у таможенных органов не появляется.

Законопроект также предусматривает сокращение с 60 до 30 дней срока размещения на сайте ФТС сведений о невостребованных из мест хранения транспортных средствах и товарах. По данным, приведенным в пояснительной записке, за возвратом обращается лишь около 6% владельцев, преимущественно в течение первых семи дней после публикации информации. При этом обращение таких товаров и транспортных средств в федеральную собственность осуществляется исключительно по судебному решению, что, по мнению участников обсуждения, исключает нарушение прав собственников.

Ранее ряд депутатов, при доработке законопроекта ко второму чтению, предложили конкретизировать норму о признаках нарушений законодательства, не относящихся к компетенции таможни, и обсудить вопрос пороговой массы транспортных средств в 3,5 тонны и рисков обхода контроля при использовании автомобилей меньшей грузоподъемности.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.