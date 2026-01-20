Объекты энергетики повреждены после обстрела в Белгородской области

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате украинской атаки повреждены предприятия энергетического комплекса региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам", - написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, на территории одного из предприятий в Белгороде повреждены помещения и оборудование, добавил глава региона.

В селах Никольское и Новая Нелидовка в результате падения обломков посечены кровли частных домов. В поселке Дубовое повреждены навес и автомобиль, проинформировал губернатор.

По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Гладков.