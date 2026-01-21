Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" отразили две украинские контратаки в районе Купянска, сообщил в среду представитель группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии и 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Осиново и Путниково", - сказал Бигма.

По его данным, в результате уничтожены 10 украинских военнослужащих и два автомобиля.

20 ноября прошлого года российское командование заявило, что Купянск (Харьковская область) перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.

