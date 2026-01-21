Поиск

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" отразили две украинские контратаки в районе Купянска, сообщил в среду представитель группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии и 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Осиново и Путниково", - сказал Бигма.

По его данным, в результате уничтожены 10 украинских военнослужащих и два автомобиля.

20 ноября прошлого года российское командование заявило, что Купянск (Харьковская область) перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2026 года Военная операция на Украине
Купянск Запад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее увеличилось до 11 человек

Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

 Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом на Кубани

Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ после падения обломков БПЛА

Восемь человек пострадали в результате атаке БПЛА в Адыгее

Многоквартирный дом горит в Тахтамукайском районе Адыгеи после прилета БПЛА

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Объекты энергетики повреждены после обстрела в Белгородской области

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Что произошло за день: вторник, 20 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8207 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });