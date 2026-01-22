Поиск

Подразделения группировки "Запад" отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" отразили две украинские контратаки в районе Купянска, сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Осиново и Нечволодовка", - сказал Бигма.

По его данным, уничтожено 10 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и пикап.

Бигма также сообщил, что за сутки силами группировки выявлены и уничтожены 39 пунктов управления беспилотниками ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы, две станции спутниковой связи Starlink и четыре склада боеприпасов.

20 ноября 2025 года российское командование заявило, что Купянск (Харьковская область) перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.

