В столице Камчатки продлили дистанционный формат уроков из-за сугробов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В школах Петропавловска-Камчатского дистанционный формат обучения продлен по 24 января включительно, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

"Это решение связано с продолжающимися работами по устранению последствий мощных циклонов, прошедших на Камчатке", - говорится в сообщении.

Исключение составляют школы № 37 и № 17, где занятия будут проходить в очном режиме.

"Также на этот период отменены занятия в учреждениях дополнительного образования - в кружках, секциях и творческих объединениях. Часть из них может быть переведена в дистанционный формат", - отмечает пресс-служба.

Из-за череды мощных циклонов с обильными снегопадами при штормовом ветре, а потом из-за расчистки города занятий в школах Петропавловска-Камчатского не было с 13 по 17 января. С 19 по 21 января в школах ввели дистанционный режим обучения. Теперь его продлили.

Как сообщалось, в Петропавловске-Камчатском продолжается ликвидация последствий стихии, но город до сих пор завален сугробами.

15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.