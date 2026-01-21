МЧС направит на Камчатку еще семь снегоуборочных машин
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - МЧС направит снегоуборочную технику в пострадавший от обильного снегопада Камчатский край, сообщила пресс-служба министерства.
"По поручению правительства и по распоряжению главы МЧС Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка специальной снегоуборочной техники с территории Сахалинской области в Камчатский край", - говорится в сообщении.
Планируется направить семь единиц техники.
На Камчатке продолжают ликвидировать последствия мощных снегопадов прошлой недели.
15 января в Петропавловске-Камчатском под снежными завалами погибли два человека, после этого в городе ввели режим ЧС.