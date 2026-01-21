Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован на юге Бурятии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в Кяхтинском районе Бурятии в ночь на среду, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 9,6, магнитудой 3,1 был зарегистрирован в 23:47 по местному времени (18:47 мск). Эпицентр находился на южной границе Байкальской рифтовой зоны, в 135 км южнее озера Байкал, в 24 км севернее города Кяхта.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).