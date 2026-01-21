На востоке Индонезии произошло землетрясение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В восточной части Индонезии в море Банда в 8:50 по московскому времени зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр находился в 464 км к юго-востоку от города Амбон на одноименном острове. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 134,2 км.