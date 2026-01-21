Жительница Сахалина подозревается в незаконной легализации почти 200 мигрантов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полицейские возбудили в отношении жительницы Южно-Сахалинска уголовное дело о незаконной легализации иностранцев, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области в среду.

По данным пресс-службы, женщина с июня 2023 года по март 2024 года фиктивно поставила на миграционный учет 189 граждан Узбекистана и Таджикистана.

Дело расследуется по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).