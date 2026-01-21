Поиск

ЦБ не видит оснований для отказа от онлайн-собраний в компаниях из-за киберугроз

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Риски кибератак могут быть минимизированы с помощью системных мер в сфере информационной безопасности и потому не являются достаточным основанием для отказа от онлайн-собраний акционеров и участников в компаниях в пользу заочного формата, считает Банк России.

На наличие соответствующих рисков в конце прошлого года ссылались представители ряда крупных акционерных обществ, настаивая на пролонгации и на период после 31 декабря 2025 года права на заочные собрания. В частности, "Газпром" указывал на риски срыва онлайн-собраний из-за кибератак и дополнительных затрат на проведение повторных, а также необходимость закупки и апробации нового оборудования и программного обеспечения.

Однако Банк России счел эти риски недостаточными для сохранения прежнего регулирования на 2026 год. По мнению ЦБ, которое, как сообщил знакомый с документом источник "Интерфакса", изложено в письме регулятора в Минэкономразвития, снизить упомянутые риски компании могут через использование системных мер защиты. В качестве примера, по словам источника, ЦБ упоминает Web Application Firewall (программные фильтры для обнаружения и блокирования сетевых атак), технологии сетевой маршрутизации Anycast, ограничение скорости, количества запросов от пользователей, "капчу" при входе в сервисы электронного голосования, а также использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Изначально соответствующая опция стала доступна компаниям в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а затем неоднократно продлевалась уже на фоне санкционных ограничений. На 2025 год она в общем порядке не пролонгировалась, но правительство временно - до конца минувшего года - могло определять круг компаний с правом на "заочку". В него вошли АО, которые в соответствии с президентским указом вправе самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, а также компании с числом акционеров от 500 тысяч (если они одновременно включены в специальный перечень организаций, созданных для выполнения поставленных перед правительством задач в соответствии с его постановлением N613 от 2013 года). На 2026 год соответствующее полномочие для правительства продлено не было.

ЦБ РФ подчеркивает, что право на заочные собрания предоставлялось компаниям временно для адаптации к новым условиям, и регулярное продление превращает его в постоянное правило, что "вызывает концептуальные возражения".

