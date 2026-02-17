Поиск

ЦБ расширил список НФО с повышенными требованиями к защите информации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России расширил число некредитных финансовых организаций (НФО), которые должны повысить уровень защиты информации при проведении финансовых операций с клиентами, сообщает регулятор.

Обновленные требования к таким организациям предусмотрены указанием Банка России (изменения вносятся в положение № 757-П). Указание касается микрофинансовых организаций (МФО), страховщиков, НПФ и регистраторов.

В частности, ЦБ установил требования к защите информации для МФО. Они будут обязаны применять антивирусные средства, регистрировать события, связанные с защитой информации. Нормы указания станут обязательными для большинства МФО с 1 января 2027 года.

Кроме того, теперь все страховые компании, НПФ и регистраторы должны реализовывать дополнительные меры по защите информации. К примеру, "не реже одного раза в 3 года они обязаны с учетом требований национального стандарта привлекать сторонних специалистов, чтобы те проверяли уровень защиты информации организации". Компании также должны оценивать свое программное обеспечение и приложения, в том числе предоставляемые клиентам, с точки зрения соответствия требованиям безопасности.

МФО НПФ Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });