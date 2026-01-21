Военно-Грузинскую дорогу открыли с ограничениями для большегрузов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Движение транспорта, за исключением большегрузного, возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в среду.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 9:40 по московскому времени 21 января", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии приостанавливалось с 19:20 по Москве 20 января из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.