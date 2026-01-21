Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге разрешили проезд всем видам транспорта, сообщило управление МЧС по региону.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 11:30 по Москве 21 января", - говорится в сообщении.

Дорогу перекрывали с 19:20 20 января из-за непогоды в Грузии. С 9:40 по Москве 21 января ее открыли для легковых машин.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.