В Коми восстановили электроснабжение

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Коми восстановили нарушенное днем ранее электроснабжение в трех районах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

Энергетики полностью восстановили электроснабжение нескольких населенных пунктов Сысольского, Прилузского и Удорского района после отключения воздушной линии. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы.

20 января, как сообщили вечером в МЧС, произошел технологический инцидент и было отключено электроснабжение в Сысольском, Прилузском и Удорском районах. Без электричества остались 52 населенных пункта.