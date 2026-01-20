В Коми 52 населенных пункта остались без света из-за аварии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В трех районах Коми 52 населенных пункта остались без электроснабжения, сообщает сайт управления МЧС по республике.

Случившееся названо "технологическим инцидентом по отключению электроснабжения в Сысольском, Прилузском и Удорском районах на линии ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ". Бригады электриков выехали восстанавливать энергоснабжение.

Прокуратура Коми сообщила, что началась прокурорская проверка в связи с массовыми отключениями электроэнергии в населенных пунктах в новогодние праздники и с продолжением инцидентов на электросетях уже после праздников. В проверке примут участие представители Печорского управления Ростехнадзора.

В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принятых сетевыми организациями при подготовке объектов энергетического комплекса к прохождению зимнего максимума нагрузок, достаточности сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций и соблюдению нормативных сроков их устранения.