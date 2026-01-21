РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Замороженные в США российские средства, которые останутся после направления Москвой миллиарда долларов в Совет мира, можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе украинского конфликта, Москва обсуждает это с Вашингтоном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Ранее в среду на этом же совещании Путин заявил, что "уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов".