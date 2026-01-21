Путин заявил, что Россию не касается ситуация с Гренландией

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россию не касается ситуация, происходящая вокруг Гренландии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу Гренландии. Это нас не касается совершенно - то, что с Гренландией происходит", - сказал Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ в среду.

Вместе с тем, говоря о возможном решении гренландского вопроса, связанного с идеей президента США Дональда Трампа о том, чтобы остров перешел под американский контроль, Путин провёл аналогию с покупкой США у России Аляски в 19-м веке.

По словам российского лидера, покупка Гренландии обошлась бы сейчас США примерно в 200-250 млн долларов.

"У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами: в 19-м веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас Аляску. И если мне память не изменяет, площадь Аляски - это где-то 1 млн 717 тыс. кв. км - чуть больше. Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 млн долларов США. Надо проверить, конечно, эти цифры, но, по-моему, так и есть. В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия эта цифра была бы 158 млн долларов", - привел расчеты Путин.

"А площадь Гренландии - чуть больше, по-моему, 2 млн 166 тыс. кв. км, тоже с хвостиком. То есть разница где-то 449-450 примерно тыс. кв. км. Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 млн долларов", - уточнил президент.

Как пояснил Путин, "если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов - ИФ)".

"Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное - что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует", - сказал глава государства.

"Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии, как к колонии", - отметил Путин.

Президент добавил, что к острову Дания относилась "довольно жестко, если не сказать жестоко".

"Но это уже дело другого порядка, вряд ли это сейчас кого-то интересует. Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся", - заключил Путин.