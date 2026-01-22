Соглашение по Гренландии будет включать строительство системы ПРО "Золотой купол"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых в Гренландии в рамках соглашения, обсуждаемого им с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Они (страны ЕС - ИФ) собираются участвовать в разработке "Золотого купола", и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Помимо этого, президент США подтвердил, что отменил введение пошлин для стран ЕС на фоне обсуждения возможного соглашения по Гренландии.

"У нас есть концепция сделки. Я думаю, что это будет очень выгодная сделка для Соединенных Штатов, а также для них самих (стран ЕС - ИФ)", - отметил Трамп.

Он также добавил, что детали сделки будут объяснены в дальнейшем.

Ранее Марк Рютте предложил компромисс по Гренландии, согласно которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками земли острова для строительства военных баз.