Что случилось этой ночью: четверг, 22 января

Трамп заявил о соглашении по Гренландии и отказался от доппошлин в отношении Европы, в Иране сообщили о 3 тыс. жертв протестов, атака БПЛА на порт Тамань

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп отказался от плана по введению с 1 февраля пошлин на товары из восьми стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по Гренландии. Лидеры стран ЕС приветствовали это решение.

- Соглашение по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол", сообщило Axios. Трамп подтвердил, что в рамках соглашения США и европейские союзники будут совместно работать над проектом "Золотой купол" и правами на добычу полезных ископаемых в Гренландии.

- МИД РФ изучит документы по приглашению России в Совет мира по Газе, проконсультируется со стратегическими партнерами и после этого даст ответ США, заявил президент Владимир Путин.

- Три человека стали жертвами атаки БПЛА на порт Тамань на Кубани, восемь пострадали. Ночью спецслужбы потушили огонь в одном резервуаре, ликвидировали открытое горение во втором и продолжают бороться с возгоранием в двух оставшихся.

- Правоохранительные органы задержали собственника ТЦ в Новосибирске, в котором произошло обрушение конструкций и погиб человек. На месте ЧП ввели режим повышенной готовности для профильных служб, идет разбор завалов.

- 11 палестинцев, в том числе трое журналистов и двое детей, погибли 21 января в секторе Газа, сообщил минздрав региона. Еще шесть человек получили ранения.

- Иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3117 жителей Ирана с начала беспорядков в декабре 2025 г. Среди них гражданские лица и сотрудники сил безопасности Ирана.