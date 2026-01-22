Россия в 2025 году сохранила второе место по выручке от экспорта муки в Китай

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Выручка РФ от экспорта пшеничной и ржано-пшеничной муки в Китай в 2025 году сократилась до $20,3 млн с $29,9 млн в 2024 году. Но, несмотря на снижение, РФ удалось сохранить второе место среди основных поставщиков муки на китайский рынок, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В декабре экспорт российской муки снизился до $1,7 млн с $2,4 млн в декабре 2024 года.

В 2025 году Китай импортировал муку из 14 стран. Наибольшая экспортная выручка, как и в 2024 году, пришлась на Японию - $43,2 млн ($36,2 млн в 2024 году). На третьем месте - Франция ($12,8 млн против $12,5 млн в 2024 году).



