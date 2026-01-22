Поиск

Россия в 2025 году сохранила второе место по выручке от экспорта муки в Китай

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Выручка РФ от экспорта пшеничной и ржано-пшеничной муки в Китай в 2025 году сократилась до $20,3 млн с $29,9 млн в 2024 году. Но, несмотря на снижение, РФ удалось сохранить второе место среди основных поставщиков муки на китайский рынок, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В декабре экспорт российской муки снизился до $1,7 млн с $2,4 млн в декабре 2024 года.

В 2025 году Китай импортировал муку из 14 стран. Наибольшая экспортная выручка, как и в 2024 году, пришлась на Японию - $43,2 млн ($36,2 млн в 2024 году). На третьем месте - Франция ($12,8 млн против $12,5 млн в 2024 году).


РФ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб

В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN

ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });