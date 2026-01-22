Поиск

Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в четверг днем, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причины не называются.

В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Севастополь
