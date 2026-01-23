Минстрой внедрит ИИ-сервисы для управления строительством и ценообразованием

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минстрой в 2026 году планирует внедрить сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) в систему "Управление строительством" и запустить пилотные проекты по гибкому ценообразованию в регионах, сообщила пресс-служба ведомства после совещания по вопросам развития ИИ в строительной отрасли и ЖКХ.

"В 2026 году планируется внедрение ИИ-сервисов в типовое облачное решение "Управление строительством", а также запуск и тиражирование в регионах пилотных проектов ИИ-сервисов для развития таких направлений, как гибкое ценообразование, проверка документов на соответствие нормам и требованиям, автоматическое выделение объектов недвижимости на технических планах, цифровое мастер-планирование", - говорится в сообщении.

На совещании также обсуждались лучшие практики внедрения ИИ в строительную сферу. Перспективными направлениями определены ИИ-ассистенты для работы с документами и системой документооборота, помощники для организации и проведения совещаний, а также по работе с нормативной базой. Также разрабатываются различные ассистенты для оптимизации работы с типовыми обращениями.