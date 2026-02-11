Минстрой поддержал предложение депутатов освободить от НДС УК многоквартирных домов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой поддерживает инициативу по освобождению от НДС компаний, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, что позволит не повышать тарифы на услуги таких управляющих компаний (УК).

На заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил готовность министерства "поддержать и проработать инициативу парламентариев, направленную на исполнение поручения президента РФ по освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказываемых юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами", говорится в комментарии министерства.

"Минстрой считает важным исполнение поручения президента непосредственно путем освобождения от обложения НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, а не путем увеличения финансовой нагрузки на граждан", - отметило ведомство.

Поручение принять меры по освобождению от НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах было отдано по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни", которое состоялось 15 апреля 2025 года.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минстрой поддерживает повышение стоимости услуг управляющих компаний. Но, как сообщил 11 февраля председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, 10 февраля на заседании комитета в ходе обсуждения с Минстроем от одного из депутатов прозвучал вопрос в адрес министра "о факте повышения НДС для управляющих жилым фондом организаций с 1 января и необходимости принять решение об источниках уплаты повышения этого налога, т.к в противном случае УК найдут способ сделать это за счет сокращения объемов работ".

По убеждению депутата, "какие бы проблемы в отрасли не возникали, мы исходим из того, что вопросы устойчивости отрасли должны решаться без перекладывания дополнительной нагрузки на жителей".

"Предел повышения тарифов для граждан практически исчерпан. Обсуждать можно любые идеи, но повышение тарифов как способ решения проблем - не тот путь, который поддерживает комитет и Государственная Дума", - подчеркнул Пахомов и добавил, чтохорошим решением могла бы стать отмена НДС для УК.