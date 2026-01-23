Поиск

Три женщины пострадали при атаке дрона в белгородском Грайвороне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинского дрона в городе Грайворон в пятницу.

"FPV-дрон сдетонировал рядом с мирными жителями. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам, которые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, пострадавшие доставлены на служебном экипаже Росгвардии в Грайворонскую ЦРБ. "Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода", - добавил Гладков.

Ранее в пятницу он сообщил, что в результате атаки FPV-дрона на частный дом в Грайвороне пострадал мужчина. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 января 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });