Три женщины пострадали при атаке дрона в белгородском Грайвороне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки украинского дрона в городе Грайворон в пятницу.

"FPV-дрон сдетонировал рядом с мирными жителями. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам, которые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, пострадавшие доставлены на служебном экипаже Росгвардии в Грайворонскую ЦРБ. "Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода", - добавил Гладков.

Ранее в пятницу он сообщил, что в результате атаки FPV-дрона на частный дом в Грайвороне пострадал мужчина. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.