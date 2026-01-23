Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек на Ставрополье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Автоавария с участием двух легковых автомобилей произошла в Шпаковском округе Ставропольского края, есть жертвы и пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция региона в своем телеграм-канале в пятницу.

"По предварительным данным, на 5-м километре автодороги "Обход села Татарка" произошло встречное столкновение двух автомобилей - Hyundai и "Лада Гранта", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли четыре человека: водители легковых автомобилей и два пассажира Hyundai, в том числе несовершеннолетний.

Двое детей из Hyundai доставлены в больницу Ставрополя.