Более 3,3 тыс. человек в Приморье остались без света из-за аварии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU -Аварийное отключение электроэнергии оставило без света жителей семи населенных пунктов Приморского края, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

"Под ограничение электроснабжения попали потребители населенных пунктов: Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ. Общая мощность отключения составила 29,09 МВт, без электроснабжения остались 3 тыс. 370 человек", - говорится в сообщении.

Причина отключения - повреждение оборудования на ПС "Надеждинская", сопровождавшееся возгоранием, отметили в пресс-службе.

Приморье эпектроснабжение
