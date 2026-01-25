Национальный парк создан в Запорожской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство России создало национальный парк "Великий луг" на территории Запорожской области, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.

"В Запорожской области создана еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Великий Луг", - говорится в сообщении.

Новый национальный парк расположен на территории Васильевского муниципального округа на 16,7 тыс. га. Он создан для сохранения природно-ландшафтного и историко-культурного комплекса степной зоны: здесь произрастает свыше 300 видов растений, в том числе два, занесенных в Красную книгу РФ, а также обитают свыше 1,4 тыс. видов животных.

Постановление о создании парка подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.