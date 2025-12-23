Глава Минприроды отметил рост посещаемости нацпарков с 2020 года в три раза

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В России с 2020 года число посетителей национальных парков выросло более чем в три раза и превысило в 2025 году 21 млн человек, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, выступая в национальном центре "Россия" в рамках программы "Платформа будущего: 100 проектов России".

"Мы видим, что туристический интерес стабильно растет. Если в 2020 году национальные парки посетило порядка 6,7 млн, то на сегодня год мы будем закрывать цифрой больше 21 млн человек посетителей наших национальных парков. Это большая цифра, но мы ставим себе задачу - больше, и мы получили поддержку в рамках нового национального проекта, мы получили финансирование на создание инфраструктуры в национальных парках", - сказал он.

В пресс-службе Минприроды уточнили, что на 1 декабря число посетителей нацпарков составило 21,6 млн человек.

Министр напомнил, что туристам разрешено посещать лишь часть территорий национальных парков и заповедников.

"Это небольшие территории, их всего 6 млн га, а площадь федеральных особо охраняемых территорий составляет 76 млн га. А еще есть региональные нацпарки, муниципальные нацпарки, - их порядка 12 тысяч штук еще (во всех регионах суммарно - ИФ)", - сказал Козлов.

По словам министра, в рамках создания инфраструктуры для экотуризма должны быть созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха.

"И конечно, не забываем основу, ради чего создавались национальные парки, - это защита в первую очередь и от браконьеров, и от нерационального использования (природных ресурсов - ИФ), сохранение при развитии городов и населенных пунктов заповедных систем. Здесь предстоит большая работа", - добавил Козлов.