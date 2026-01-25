Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударе по объекту энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесен по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 159 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
