Минобороны РФ сообщило об ударе по объекту энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удар также нанесен по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 159 районах.