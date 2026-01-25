Поиск

Минобороны заявило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны ВСУ, группировки "Центр", "Запад", "Север" и "Южная" в течение суток улучшили свои позиции, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Верхняя Терса, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области, Вольное и Александровка Днепропетровской области", - говорится в его сообщении.

В министерстве заявили, что здесь ВСУ потеряли до 315 человек.

По его данным, группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в районах Орехова и Преображенки Запорожской области, уничтожены до 55 украинских военных.

"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Сосновка, Кучеровка и Стецковка Сумской области", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка.

"Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены склады боеприпасов и материальных средств", - заявили в Минобороны.

По данным российских военных, группировка "Запад" в течение суток улучшила положение по переднему краю, уничтожила более 200 украинских военных, "Южная" - заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю.

"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - отметили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что здесь украинские военные в течение суток потеряли до 375 человек.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
