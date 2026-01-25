Обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице в Краснодарском крае

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Обломки БПЛА обнаружены на территории двух школ в станице Федоровской Абинского района Краснодарского края, поврежден забор и линия электропередачи, сообщает оперштаб региона.

"В Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, расположенной по соседству с общеобразовательной школой. Также в двух учреждениях разбило несколько окон", - говорится в сообщении.

Территория оцеплена. На месте работают оперативные и специальные службы.

Также оперштаб сообщает, что в ночь на воскресенье обломки БПЛА повредили линию электропередачи на трассе в Северском районе (Краснодарский край), произошло аварийное отключение электроэнергии в поселках Черноморский, Ильский, Октябрьский, хуторах Карский и Кипячий, станице Дербетской. К 11:30 по московскому времени в воскресенье электроснабжение удалось восстановить. Пострадавших нет.