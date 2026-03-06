На Кубани обломки БПЛА повредили многоквартирные дома в Абинске

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Абинске в результате падения обломков БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Пострадавших нет. В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. Возгораний нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, повреждены стекла в 14 квартирах.

В Абинске из-за сохраняющейся угрозы атаки БПЛА отменены занятия и мероприятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.

В Крымском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошел пожар площадью 20 квадратных метров на электростанции. Его потушили.