В Кремле заявили об отслеживании военными планов США о "Золотом куполе"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле заверили, что российские военные будут следить за реализацией планов США по созданию системы ПРО "Золотой купол", в том числе в контексте возможного размещения в Гренландии элементов этой системы.

"Что это будет за "купол"? Против каких угроз он будет спроектирован? Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканала "Россия-1") Павлу Зарубину.

