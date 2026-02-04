Поиск

Пентагон может задействовать спутники для перехвата баллистических ракет в космосе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон вместе с подрядчиками рассматривает в рамках программы по созданию системы ПРО "Золотой купол" возможность размещения на орбите перехватчиков для защиты от межконтинентальных баллистических ракет на среднем участке траектории их полета, когда они выпускают боевые блоки, сообщает издание Defense One.

Сейчас идут работы по созданию системы спутников-перехватчиков, которые могли бы поражать вражескую МБР в первые три минуты после старта, когда работают ее двигатели. Но для постоянного наблюдения за районами пусков требуются тысячи перехватчиков, считают исследователи из Лаборатории ядерной безопасности и политики Массачусетского технологического института Лисбет Гронлунд и Дэвид Райт.

Практические трудности перехвата на этапе разгона привели Пентагон и некоторых сторонников к обсуждению использования космических систем для защиты на среднем участке траектории. Это дало бы перехватчикам больше времени для достижения целей - возможно, 15 минут, а не менее трех, пишет издание.

Но, как отмечают эксперты, Пентагон и его подрядчики, работающие над проектом "Золотой купол", фактически предлагают заменить одну серьезную проблему другой. Попытка перехватить множество боеголовок и ложных целей, которые выпускает каждая ракета на среднем участке, опять-таки значительно увеличила бы количество перехватчиков, необходимых на орбите.

В результате система почти наверняка окажется неэффективной против реального нападения и приведет к огромному удорожанию и затягиванию сроков развертывания "Золотого купола", считают американские эксперты.

Пентагон Массачусетс Массачусетский технологический институт Лисбет Гронлунд Дэвид Райт США
