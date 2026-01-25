"Ростелеком" восстанавливает связь в Мурманске и Североморске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" направило дополнительные аварийно-восстановительные бригады в Мурманск и Североморск, в которых с 23 января нарушено электроснабжение, из других городов Мурманской области, сообщила пресс-служба регионального филиала компании.

"Дополнительные меры "Ростелеком" принял для поддержания как своей инфраструктуры, так и других операторов связи", - говорится в сообщении.

Сейчас интернет доступен во всех зданиях, где есть свет.

Электроснабжение Мурманска и Североморска, нарушенное с 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП, происходит по специальному графику для чередования подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад". Чередование рассчитано на периоды по четыре-пять часов.

"Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.

Энергетики устанавливают новые опоры взамен поврежденных. По данным в телеграм-канале "Россетей Северо-Запад", собрано уже две опоры.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС позволил властям привлечь дополнительную технику и материалы у частных компаний.

В пятницу в семи километрах от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота. Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности. По данным следствия, опоры использовались с 1960-1980-х годов. Проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.