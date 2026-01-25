Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение Мурманска и Североморска, нарушенное с 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП, происходит по специальному графику для чередования подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".

Чередование рассчитано на периоды по четыре-пять часов.

"Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики устанавливают новые опоры взамен поврежденных. В пресс-службе сетевой компании отмечают, что "подвоз конструкций и оборудования осложнен трудной доступностью и удаленностью мест повреждений от дорожной сети". Кроме специальной вездеходной техники, задействован вертолет.

По данным в телеграм-канале "Россетей Северо-Запад", собрано уже две опоры.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС позволил властям привлечь дополнительную технику и материалы у частных компаний.