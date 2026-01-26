В Мурманске и Североморске запитаны источники тепло- и водоснабжения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Мурманске и Североморске после сбоев обеспечили электричеством источники тепло- и водоснабжения, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк на оперативном совещании в правительстве региона.

"На текущий момент все источники теплоснабжения, водоснабжения, социальные объекты подключены к электричеству", - сказала Вовк, добавив, что есть точечные проблемы с отоплением на одной из улиц Мурманска в зоне ответственности конкретной управляющей компании.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

23 января в 7 км от Мурманска обрушились пять опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

25 января в Мурманской области в связи с затяжной аварией на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры и бригады специалистов из Ленинградской области и Карелии. Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять с сети дополнительную нагрузку

В обоих городах на базе бюджетных учреждений можно зарядить телефон, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня. Для Мурманска разработана интерактивная карта с адресами пунктов помощи и работающих магазинов.

По факту СК возбудил уголовное дело о халатности. По данным следствия, две опоры работали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года. Прокуратура Мурманской области совместно с Ростехнадзором проводит проверку по факту массовых отключений электроснабжения.