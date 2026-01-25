Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

Женщина в пункте обогрева в ДК "Судоремонтник" в Мурманске Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявили на территории Мурманской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Чибис.

"Несмотря на круглосуточную работу, специалистам "Россетей" пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности, крутыми подъемами", - написал глава Мурманской области в своём телеграм-канале.

Режим ЧС введен "в связи с затяжным характером аварии".

Чибис отметил, что введение режима необходимо, "чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний".

Как сообщалось, в пятницу в Мурманской области произошло обрушение пяти ЛЭП. "Россети" организовали доставку новых опор из Ленинградской области и Карелии.

Произошли перебои в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

В субботу утром Чибис сообщил, что "из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток". Он призвал жителей при возможности ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

Устраняют последствия аварии энергетики из Мурманской и Ленинградской областей, а также Карелии.

В Мурманске и Североморске на базе учреждений образования, культуры и спорта местные жители могут зарядить телефон, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня. Разработана интерактивная карта с адресами пунктов помощи и работающих магазинов.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей. По данным следствия, обрушения опор ЛЭП в 7 км от Мурманска произошли 23 января с 4 до 15 часов. При этом две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года. По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.