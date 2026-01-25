Минобороны РФ сообщило о поражении 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 по Москве дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, восемь БПЛА поражены над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области.