Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток

Президент РФ Владимир Путин b спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо на первом плане)
Александр Казаков/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил позднюю встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером тем, что эти переговоры очень важны и американцы как посредники "гонят по времени".

"Американцы как посредники гонят (по времени), они спешат", - сказал он в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину, объясняя, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток.

Песков отметил, что президент РФ "абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры". "И, кроме того, была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной", - подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры Путина с делегацией представителей президента США прошли в Кремле в ночь на пятницу.

Владимир Путин Джаред Кушнер Стив Уиткофф США Дмитрий Песков
