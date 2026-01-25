Песков отметил, что быстрое продвижение сделки по Украине обеспечит имплементация формулы Анкориджа

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Быстрое продвижение мирной сделки по Украине можно будет обеспечить, как только формула решения территориальных вопросов, выработанная в Анкоридже, будет имплементирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь, что это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать", - сказал он в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Песков добавил: "Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение".

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, есть ли какие-то намеки на заключение сделки по Украине.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. После переговоров лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию. В частности, как отметил тогда Путин, "одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины".