КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил ремонтные работы на выносном причальном устройстве №3 (ВПУ-3) и вернул его в эксплуатацию, сообщает пресс-служба КТК в воскресенье.

"В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - говорится в сообщении.

Частичная замена подводных шлангов и рукавов грузовой системы на ВПУ-3 велась в сложных метеорологических условиях с середины ноября 2025 года. С конца ноября КТК отгружал нефть на морском терминале только с одного выносного причального устройства - ВПУ-1, так как 29 ноября ВПУ-2 было существенно повреждено в результате атаки с применением безэкипажных катеров. Сообщалось, что ВПУ-2 не подлежит дальнейшей эксплуатации, консорциум готовится к его демонтажу.

"Сроки и объем проведения ремонтных работ (на ВПУ-3 - ИФ) были оптимизированы после целенаправленной террористической атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2, приведшей к его повреждению и прекращению работы. В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовых планов гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ", - отмечает консорциум.