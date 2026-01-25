Поиск

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) завершил ремонтные работы на выносном причальном устройстве №3 (ВПУ-3) и вернул его в эксплуатацию, сообщает пресс-служба КТК в воскресенье.

"В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3", - говорится в сообщении.

Частичная замена подводных шлангов и рукавов грузовой системы на ВПУ-3 велась в сложных метеорологических условиях с середины ноября 2025 года. С конца ноября КТК отгружал нефть на морском терминале только с одного выносного причального устройства - ВПУ-1, так как 29 ноября ВПУ-2 было существенно повреждено в результате атаки с применением безэкипажных катеров. Сообщалось, что ВПУ-2 не подлежит дальнейшей эксплуатации, консорциум готовится к его демонтажу.

"Сроки и объем проведения ремонтных работ (на ВПУ-3 - ИФ) были оптимизированы после целенаправленной террористической атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2, приведшей к его повреждению и прекращению работы. В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовых планов гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ", - отмечает консорциум.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти. Объем транспортировки в 2025 году пока не раскрывался, но последние прогнозы были на уровне 72-74 млн тонн.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

