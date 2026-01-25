Раздачу продуктовых наборов начали в Мурманске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Жители Мурманска, которые оказались в зоне отключения электроснабжения, могут получить продуктовые наборы, сообщил глава города Иван Лебедев.

В наборы входит хлеб, тушенка, вода и другие продукты первой необходимости, написал он в своем телеграм-канале. Их выдают в пунктах помощи на базе учреждений образования, культуры и спорта, где также можно набрать воду, разогреть еду и зарядить телефон.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.

В пятницу в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении и водоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей.

По данным следствия, обрушения опор ЛЭП в 7 км от Мурманска произошли 23 января с 4 до 15 часов. Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.